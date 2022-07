Zegereeks van nummer 1 van de wereld stopt bij 37 overwinningen op rij

De waanzinnige zegereeks van de nummer 1 van de wereld is ten einde. Na 37 overwinningen verloor Iga Świątek op de derde ronde op Wimbledon.

Gras is sowieso een ondergrond die haar minder goed ligt. Ook in de vorige ronden was het al knokken voor de Poolse. Ze kreeg wel de kans om tegen Alizé Cornet voor haar 38ste overwinning op rij te gaan. Dat liet de Française niet toe. Cornet nam de betere start en zette dat later ook om in setwinst.

Door winst in twee felbevochte games aan het begin van de tweede set, laaide de hoop bij Świątek op een ommekeer nog op. Onmiddellijk volgde echter een rebreak en nadien was het beste er vanaf bij Świątek. Cornet duwde door en won zowaar zes spelletjes op rij tegen de winnares van Roland Garros. Met 6-4 en 6-2 schaarde Cornet zich bij de laatste zestien.