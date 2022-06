Dag 3 op Wimbledon: killer van Alison Van Uytvanck ligt eruit, ook enkele andere toppers moeten vroeg het tornooi verlaten

Op de 3e dag van Wimbledon hebben we van enkele topper afscheid moeten nemen. Zo moest Emma Raducanu al haar koffers pakken.

Greet Minnen zorgde voor een stunt door Garbiñe Muguruza te verslaan. Op dag 3 van Wimbledon was dat niet de enige stunt. Emma Raducanu won in de 1e ronde nog vlot van Alison Van Uytvanck. Tegen Caroline Garcia was het andere koek. Raducanu verloor met 6-3 en 6-3 en mag al haar koffers pakken. De winnares van de US Open geraakte sinds haar grandslamtitel vorig jaar niet meer verder dan de 2e ronde op een grandslamtornooi.

Bij de vrouwen zijn we ook het 2e reekshoofd kwijt. Anett Kontaveit verloor na nog geen uur spelen van Jule Niemeier met 6-4 en 6-0. Ook bij de mannen mocht al een topper naar huis. Casper Ruud, het 3e reekshoofd, verloor in 4 sets van Ugo Humbert. Het werd 6-3, 2-6, 5-7 en 4-6.

Ex-winnaar Andy Murray staat ondertussen na vele blessures op de 52e plaats op de ATP-ranking. Ook voor hem werd de 2e ronde de eindhalte. Hij verloor in 4 sets van John Isner: 4-6, 6(4)-7, 7-6(3) en 4-6.