Wat een stunt! Greet Minnen laat dag nadat duisternis match onderbrak niets heel van ex-winnares Muguruza

Greet Minnen heeft voor één van de stunts tot dusver gezorgd. Ex-winnares Muguruza werd door onze landgenote genadeloos huiswaarts gestuurd op Wimbledon.

De ontmoeting tussen Minnen en Muguruza, voormalig nummer 1 van de wereld en de Wimbledon-kampioene van 2017, was dinsdag al begonnen. Minnen was als een raket van start gegaan. Muguruza stribbelde nadien nog enigszins tegen, maar Minnen pakte bij de tweede setbal toch de setwinst op de opslag van haar tegenstandster.

GEEN OMMEKEER

Door de invallende duisternis moest de wedstrijd onderbroken en een dag later hervat worden. Wie dacht dat een dag later nog een ommekeer zou volgen, had het grondig mis. Integendeel: Minnen ging weer uitstekend van start en rook de stuntzege. Op weg daarnaartoe liet de Belgische niets meer minnen.

Met 6-4 en 6-0 maakte Minnen het genadeloos af. Muguruza zit met vier nederlagen in haar laatste vijf periode duidelijk in een mindere periode, maar het is ook nu nog altijd de nummer 10 van de wereld. Een groots moment dus voor Minnen, die kan pronken met de scalp van de tweevoudig grandslamwinnares.