Zizou Bergs veert recht met rug tegen de muur en kent na fraaie comeback ook succes op hoofdtabel in Ilkley

Zizou Bergs gaat verder op de ingeslagen weg in Ilkley. Er was wel een fraaie comeback nodig om in de eerste ronde succes te kennen.

Met twee overwinningen in de kwalificaties had Bergs een stekje op de hoofdtabel van het challengertoernooi verworven. Jurij Rodionov was zijn volgende tegenstander. Beide spelers hielden mekaar goed in evenwicht in het eerste deel van de wedstrijd. Het was Bergs die mocht beginnen met serveren en telkens een game voor kwam, tot dat bij 5-5 niet meer gebeurde. Rodionov greep meteen zijn kans om de set te pakken.

GRETIGE BERGS

De Oostenrijker kwam ook een break voor in de tweede set. De alarmbellen gingen al af voor Bergs, want bij 4-5 mocht zijn opponent serveren voor de wedstrijd. Bergs bleef echter gretig tennissen, dwong breakbal na breakbal af en de stand uiteindelijk ook gelijktrekken. Bergs had nu het mentale voordeel en ging erop en erover naar setwinst.

Onze landgenoot had zo de wedstrijd doen kantelen. Rodionov herstelde hier ook niet meer van in de beslissende derde set. Nadat hij op een gegeven moment op twee punten van een nederlaag was gekomen, pakte Bergs dus nog overtuigend de winst. Het werd 5-7, 7-5 en 6-2.