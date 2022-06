Wisselend Belgisch succes in dubbelspel: Yanina Wickmayer gaat verder maar Bonaventure verliest dubbelmatch

Er waren vandaag ook een paar dubbelmatchen met Belgische speelsters. Wickmayer en Bonaventure kwamen in actie in het dubbel. Wickmayer won in Ilkley, Bonaventure verloor in Gaiba.

Yanina Wickmayer speelde op het ITF-toernooi van Ikley aan de zijde van de Australische Rodionova. De Griekse Grammatikopoulou en de Australische Hon waren hun tegenstandsters. Wickmayer en Rodionova wonnen een spannende eerste set na een tiebreak, maar in de tweede set waren het Grammatikopoulou en Hon die het sterkst eindigden. WICKMAYER NAAR KWARTFINALES ILKLEY Gevolg: het spelen van een match tiebreak om de wedstrijd te beslissen. Wickmayer en haar dubbelpartner wonnen bij 1-1 drie punten op rij en bouwden zo een voorsprong uit. Eentje die niet meer van de tabellen zou verdwijnen en enkel nog groeide. Wickmayer en Rodionova wonnen met 7-6 (7/5), 5-7 en [10-4]. Ze hebben een ticket voor de kwartfinales beet. Ysaline Bonaventure vormde in Gaibi een duo met de Tsjechische Voráčová. Zij kwamen in de achtste finales tegenover het Russische duo Potapova/Sizikova te staan. De Russinnen namen de beste start. Bonaventure en Voracova beperkten hun achterstand tot één break, maar konden die niet goedmaken. In de tweede set was er in het geheel veel minder weerstand van hun kant. Het werd 6-4 en 6-1 voor Potapova en Sizikova.

