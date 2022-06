Voormalig olympisch kampioene moet racket aan de haak hangen na aanhoudende blessurelast

Een voormalig olympisch kampioene hangt haar racket aan de haak. Blessurelast zorgde er voor dat ze haar carrière niet meer kon verlengen.

Monica Puig won in 2016 verrassend het dames enkelspel op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Puig klopte in de finale Angelique Kerber in drie sets. Andere grote titels staan niet op het palmares van de speelster uit Puerto Rico. Het behalen van de olympische titel, was dus veruit het grootste hoogtepunt uit haar tennisloopbaan.

Die zit er op haar 28ste dus nu op. "Ik kondig aan dat ik stop met tennissen", schrijft Puig op Instagram. "Na drie lastige jaren met blessures en vier operaties, is het genoeg geweest voor mijn lichaam. Het is geen gemakkelijke beslissing, want ik zou graag kunnens toppen hebben op mijn eigen voorwaarden, maar soms heeft het leven andere plannen."

Puig gaat nu televisiewerk doen voor een grote Amerikaanse sportzender. "Ik kondig ook aan dat ik heel actief zal blijven in de tenniswereld als volwaardig lid van de ESPN-familie." Zo zal ze haar analyses kunnen geven bij tenniswedstrijden, maar ze zal ook andere sporten belichten.