Ondanks winst in eerste set opnieuw vroege uitschakeling op gras voor Elise Mertens

Het gras ligt Elise Mertens nog niet echt. Op Rosmalen kwam het tot een uitschakeling tegen Van Uytvanck in de achtste finales. In Birmingham wilde Mertens een vroege exit vermijden, maar dat lukte niet.

Tegenstandster in de eerste ronde daar was Caty McNally. De Amerikaanse moest al snel ondervinden dat Elise Mertens gebrand was op de overwinning. Van 1-1 ging de Belgische nummer 1 naar 1-5. McNally deed wel nog wat terug en milderde tot 3-5. Vervolgens pakte Mertens wel de eerste set.

In het begin van de tweede set hielden beide speelsters mekaar mooi in evenwicht. De eerste vier spelletjes werden netjes verdeeld. Mertens kreeg geen vrijgeleide naar de zege, want de volgende twee spelletjes waren voor McNally. Het was nog maar het begin van breaks heen en weer. Mertens twee setpunten, maar de derde was dan toch de goede keer voor McNally.

VROEGE VOORSPRONG VOLSTAAT NIET IN SET 3

Elise Mertens stelde wel meteen orde op zaken in het begin van de beslissende set. Haar tegenstandster had echter nog een reactie in huis en bij 3-3 was het opnieuw spanning troef. Die spanning bleef en toen Mertens voor de tweede maal serveerde om in de match te blijven, liep het mis. Ze had bij de eerste matchbal geen voldoende antwoord op de passeerslag van McNally. Met 3-6, 6-4 en 7-5 werd Mertens uitgeschakeld.