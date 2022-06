"Het is een date": 40-jarige Serena Williams kondigt aan op welk toernooi ze na jaar afwezigheid comeback maakt

De comeback van Serena Williams komt eraan. Ondanks een jaar afwezigheid is de inmiddels 40-jarige Williams klaar om opnieuw op de tennisbaan te stappen.

Het is ook al bekend waar die comeback gaat plaatsvinden: op Wimbledon. De exacte plaats waar ze ook haar vorige officiële wedstrijd speelde. Ook al was die van korte duur. Op 29 juni 2021 gaf Serena Williams na zes spelletjes op in haar eersterondepartij tegen Sasnovich. Sindsdien speelde de Amerikaanse geen enkele wedstrijd meer.

Daar komt binnenkort dus verandering in. "SW en SW19. Het is een date", schrijft Williams op Instagram. SW19 is een verwijzing naar de postcode van de All England Club. Liefst zeven keer wist Serena Williams al Wimbledon te winnen.

Omdat ze zo lang geen wedstrijden meer gespeeld heeft, is Serena Williams weggezakt naar plek 1208 op de wereldranglijst. Maar ongeacht haar ranking is ze altijd een speelster om naar uit te kijken, zeker op Wimbledon.