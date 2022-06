Greet Minnen verslikt zich in Oekraïense en ligt er ook in WTA-toernooi van Gaiba snel uit

Het grastennis heeft Greet Minnen nog maar weinig vreugde gebracht. Ook in Gaiba ligt ze er al snel uit. Een Oekraïense bleek te sterk.

Greet Minnen was op basis van de ranglijst de favoriete: zij is de nummer 88 van de wereld, haar tegenstandster Kateryna Baindl de nummer 159 van de wereld. Op Rosmalen had Minnen wel in de eerste ronde reeds verloren. Haar opdracht was dus om het in het Italiaanse Gaiba beter te doen. Het wedstrijdbegin liep echter niet zoals gewenst: de eerste drie spelletjes gingen naar haar opponente.

GEMISTE KANSEN

Minnen rechtte wel terug: van 3-0 achter ging het naar 3-3 gelijk. In het vervolg van de eerste set gaven beide dames mekaar geen duimbreed toe. Jammer voor Minnen dat ze bij 5-5 enkele breakballen liet liggen. Als ze die had verzilverd, was het misschien anders gelopen. Nu ging het naar een tiebreak en die zette Baindl vakkundig naar haar hand.

Het begin van de derde set verliep nog gelijkaardig. Toen Minnen bij 2-2 haar service moest afstaan en vervolgens enkele kansen miste om voor een rebreak te zorgen, was dat opnieuw een mentale tik. Dat was er toch een beetje te veel aan. Baindl plaatste zich ten koste van Minnen met 7-6 (7/3) en 6-2 voor de volgende ronde.