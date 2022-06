Geen Belgische stunt: toernooiwinnares van Rosmalen klopt Maryna Zanevska in Berlijn

Een pittige opdracht wachtte Maryna Zanevska op het toernooi van Berlijn. De winnares van Rosmalen kwam ze meteen tegen in de eerste ronde.

Door haar toernooiwinst in Nederland had Ekaterina Alexandrova het nodige vertrouwen getankt. Sowieso was de nummer 27 van de wereld de favoriete voor de ontmoeting met Zanevska. De verwachte verhoudingen werden ook gerespecteerd. In het derde spel uit de wedstrijd moest Zanevska voor het eerst haar opslag afstaan.

Zanevska hield het verschil nadien nog even beperkt tot één break. Toen onze landgenote moest serveren om in de set te blijven, liep het echter nog een keertje mis. De Russische Alexandrova dus toch duidelijk in het voordeel in de eerste set.

ALEXANDROVA MAAKT HET AF BIJ EERSTE KANS

Zanevska beet zich in de tweede set wel vast in de wedstrijd en ging mee tot aan 4-4. Het eerste breakpunt uit de set was meteen ook een matchpunt. Alexandrova liet geen kans voorbijgaan en verzilverde dat onmiddellijk. Met 6-3 en 6-4 was de Russin dan toch te sterk voor Zanevska.