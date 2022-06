Andy Murray geeft mogelijk forfait voor Wimbledon vanwege een buikblessure

Andy Murray moet mogelijk forfait geven voor Wimbledon. Hij sukkelt met een buikblessure.

Op het ATP-tornooi in Stuttgart blesseerde Andy Murray zich tijdens de finale. Hij moest 2 keer behandeld worden en ondervond vooral last tijdens de opslag. Hij verloor uiteindelijk de finale van Matteo Berrettini.

Het tornooi van Queen's moet hij al laten schieten. Dat is traditioneel het voorbereidingstornooi voor Wimbledon. "Het is teleurstellend dat ik niet kan deelnemen", liet hij weten. "Dat tornooi betekent veel voor mij. Ik won er al 5 keer. Ook is het jammer dat ik forfait moet geven, nadat ik al enkele goede wedstrijd op gras speelde."

Wimbledon begint op 27 juni. Het zal voor Murray een race tegen de klok zijn om op tijd fit te raken voor dat grandslamtornooi. Roland Garros moest hij ook al laten schieten.