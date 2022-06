Alison Van Uytvanck trekt goede lijn door en neemt vlot de eerste horde in Italië

Alison Van Uytvanck heeft op gras het goede momentum te pakken. Ze trekt de lijn dan ook door in Italië. Van Uytvanck doet mee aan het toernooi van Gaiba.

Ze nam het daar in de eerste ronde op tegen thuisspeelster Cristiana Ferrando. Dat moest een hapklare brok zijn gezien de recente prestaties van Van Uytvanck, die het ITF-toernooi van Surbiton won en in de kwartfinales op Rosmalen Sabalenka tot een driesetter dwong.

VAN UYTVANCK BOUWT VOORSPRONG UIT

Van Uytvanck had in haar eersterondepartij in Gaiba ook meteen een break voorsprong te pakken. Ze bouwde haar voorsprong uit naar 5-2, maar Ferrando kwam toch nog even dichterbij. Van Uytvanck was op tijd bij de les om winst van de openingsset veilig te stellen.

In de tweede set slaagde Van Uytvanck er vervolgens in om een reeksje neer te zetten en er zo nog een overtuigende overwinning van te maken. Het eerste spel uit de set was wel nog voor Ferrando. Nadien kende Van Uytvanck geen genade. De eerste matchbal was meteen raak. Het werd 6-4 en 6-1.