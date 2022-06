Zizou Bergs gaat vlot naar het hoofdtornooi in Ilkley

Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het challengertornooi in Ilkley. Hij won vlot in 2 sets van een Britse wildcardspeler.

Eerder had Zizou Bergs in de kwalificaties al Ruben Bemelmans verslagen. In de laatste kwalificatieronde moest Bergs spelen tegen de Brit Anton Matusevich. Hij kreeg een wildcard voor het challengertornooi van Ilkley.

Bergs liep in de 1e set meteen 3-0 uit. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen: 6-3. In set 2 ging Bergs meteen door de opslag van Matusevich. De Brit kon nog aanklampen tot 4-2, maar Bergs ging dan opnieuw door de opslag. Het werd 6-2.

Zo plaatst Bergs zich voor de hoofdtabel van Ilkley. Zijn tegenstander in de 1e ronde is nog niet bekend.