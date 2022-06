Zizou Bergs wint spannend Belgisch onderonsje in de kwalificaties op het gras van Ilkley

Op het grastoernooi van Ilkley stond een Belgisch onderonsje op het menu in de kwalificaties. Bergs is daar als winnaar uitgekomen.

De landgenoot tegen wie Bergs het moest opnemen, was Ruben Bemelmans. In de loop van de eerste set viel een break en een rebreak te noteren. Aan het eind van de set hielden ze zo mekaar mooi in evenwicht, waardoor er een tiebreak aan te pas kwam. Die beslechtte Bergs in zijn voordeel.

Ook in de tweede set was het nog erg spannend. Deze keer was er wel een break verschil tussen beide heren. Opnieuw in het voordeel van Zizou Bergs, die zo toch setverlies kon vermijden en nog voldoende energie overhoudt voor zijn tweede kwalificatiematch. Dat Bergs die kan spelen, heeft hij te danken aan het feit dat hij Bemelmans klopte met 7-6 (7/5) en 6-4.