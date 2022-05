Novak Djokovic door naar kwartfinales na forfait Andy Murray

Tennisfans keken er al naar uit. Nog eens een clash tussen Novak Djokovic en Andy Murray. Het was al van 2017 geleden, maar vandaag kwam het bericht van de organisatie dat Murray ziek is en dus forfait geeft voor de partij tegen Djokovic.

Normaal zou die wedstrijd vandaag de openingswedstrijd zijn, maar die gaat dus niet door. Djokovic speelt in de kwartfinales tegen Hubert Hurkacz of Dusan Lajovic.

Unfortunately, Andy Murray is unable to take to the Manolo Santana Stadium due to illness 😔



We wish you a speedy recovery, @andy_murray! 😘



🏟️ Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court. pic.twitter.com/0QdLyh7qhl