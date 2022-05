Tennisfan kan hart ophalen: kraker tussen Djokovic en gewezen topper komt er voor het eerst aan sinds 2017

Een echte kraker tussen twee grote namen komt er voor het eerst sinds 2017 aan. Djokovic is favoriet voor deze ontmoeting, maar onderschat zijn tegenstander beter niet.

Op het ATP-toernooi van Madrid zal één van de achtste finales gaan tussen Novak Djokovic en Andy Murray. Dat komt omdat Djokovic in de vorige ronde Monfils opzij zette met 6-3 en 6-2 en Murray dan weer Shapovalov versloeg met 6-1, 3-6 en 6-2.

De clash tussen de Serviër en de Schot is voorzien voor donderdag. In de topjaren van Murray sprak deze affiche zeker tot de verbeelding, want toen behoorden beide spelers tot de 'Grote Vier', met ook nog Nadal en Federer erbij.

26-11 IN ONDERLINGE ONTMOETINGEN

Het is dus al meer dan vijf jaar geleden dat Djokovic en Murray mekaar nog eens partij gaven. Djokovic won hun vorige duel in Doha. Het huidig nummer 1 van de wereld won al 26 keer tegen Murray, die dan weer zelf aan het langste eind trok in 11 onderlinge ontmoetingen. Hun laatste treffen op gravel - de ondergrond waar ze ini Madrid op spelen - dateert van Roland Garros 2016. Toen won Djokovic in vier sets.