Elise Mertens en Russische dubbelpartner bereiken met klinkende overwinning tweede finale op rij

Een tweede finale op rij komt eraan voor Elise Mertens. Aan de zijde van haar Russische dubbelpartner Veronika Kudermetova bereikte Mertens ook in Doha de eindstrijd, nadat ze samen onlangs nog het toernooi van Dubai wonnen.

Mertens en Kudermetova moesten het in de halve finales opnemen tegen Hradecká en Mirza. Die kwamen er aanvankelijk helemaal niet aan te pas. Mertens en Kudermetova haalden spelletje na spelletje binnen. Pas in het zesde game hadden ze daar een beslissend punt voor nodig. Ook dat ging naar de Belgisch-Russische tandem: Hradecká en Mirza kregen dus een 6-0 om de oren.

Mirza keerde in 2020 terug naar het professionele tenniscircuit na twee jaar zonder tennis door haar zwangerschap. Ervaring heeft de speelster uit India genoeg, maar ze slaagde er samen met Hradecká niet in om in deze halve finale voor een kentering te zorgen. Op matchbal belandde de return van Hradecká na een service van Kudermetova in het net: 6-0 en 6-3 dus, Mertens mag zich opmaken voor alweer een finale.