Alex De Minaur heeft Antalya Open gewonnen na snelle opgave van tegenstander

Alex De Minaur heeft de Antalya Open op zijn naam gezet. De Australiër, die in de halve finales nog David Goffin had uitgeschakeld, haalde het in de finale van Aleksandr Boeblik na een opgave.

In de finale van de Antalya Open stonden Alex De Minaur en Aleksandr Boeblik tegenover elkaar, maar de wedstrijd heeft niet lang geduurd. De Minaur stond 0-2 voor wanneer Boeblik geblesseerd uitviel. Hij kon niet meer verder en dus werd De Minaur de eerste toernooiwinnaar bij de mannen in 2021. Zoals u HIER kan lezen, ging de eerste toernooizege bij de vrouwen naar Sabalenka. Zij was de sterkste in Abu Dhabi.