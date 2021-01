Aryna Sabalenka zet WTA-toernooi van Abu Dhabi op haar naam en haalt zo derde titel op rij binnen

Aryna Sabalenka nam het in de finale op tegen Veronika Kudermetova en het werd al snel duidelijk dat Sabalenka op een hoger niveau aan het spelen was. De eerste set haalde ze dan ook makkelijk binnen met 6-2.

Hetzelfde verhaal in de tweede set waar Sabalenka gewoon op haar elan doorging. Ook de tweede set won ze met 6-2. Het was haar vijftiende overwinning op rij en derde eindzege op een toernooi op een rij. Knappe statistieken dus van Sabalenka.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall 🏆@SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ