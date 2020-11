Elise Mertens kent moeilijke eerste set, maar stoot wel door naar de volgende ronde

Elise Mertens heeft zich kunnen kwalificeren voor de volgende ronde in Linz. In de eerste set had ze het niet onder de markt tegen de Oekraïense Kalinina, maar uiteindelijk haalde onze landgenote het wel in 3 sets.

Elise Mertens is door naar de volgende ronde in Linz. Ze nam het vandaag op tegen Anhelina Kalinina, de nummer 163 van de wereld, en vooral in de eerste set had Elise Mertens het opvallend moeilijk. De Oekraïense haalde deze set binnen met 6-2.

Daarna kwam onze landgenote wel onder stoom en Kalinina had er geen verhaal meer tegen. Mertens haalde de twee volgende sets dan ook binnen met 1-6 en 2-6. Eerder vandaag werd Greet Minnen wel uitgeschakeld. U kan HIER het verslag van Minnen lezen.