Geen nieuwe stunt voor Greet Minnen: onze landgenote is uitgeschakeld in Linz

Greet Minnen heeft niet opnieuw kunnen stunten. Onze landgenote heeft in drie sets verloren van de Tsjechische Krejcíková. Het werd 7-5, 6-7 (7-9) en 4-6. Ze is dus uitgeschakeld in het Oostenrijkse Linz.

Greet Minnen maakte eerder deze week nog indruk in Linz door Dayana Yastremska uit te schakelen, maar vandaag was haar tegenstander net iets te sterk. Onze landgenote verloor in drie sets van de Tsjechische Krejcíková. De eerste set ging wel nog naar Minnen (7-5), maar in de tweede set lukte het net niet. Het werd 6-7 (7-9). Ook in de derde set waren ze aan elkaar gewaagd, maar Krejcíková haalde de derde set en uiteindelijk ook de wedstrijd binnen met 4-6. Het avontuur in Linz zit er dus op voor Minnen.