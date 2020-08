Ook Andy Murray krijgt wildcard voor hoofdtabel US Open

Net zoals Kim Clijsters, heeft ook Andy Murray een wildcard gekregen voor de hoofdtabel op de US Open. Opvallend, want zijn laatste officiële partij is al geleden van november 2019.

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Andy Murray heeft een wildcard beet voor de hoofdtabel van de US Open. Ook Kim Clijsters heeft een wildcard gekregen. U kan het nieuws van Clijsters HIER nog eens lezen. Volgens Het Nieuwsblad was de laatste officiële wedstrijd van Andy Murray in november 2019. Hij staat nu op de 129e plaats op de ATP-ranglijst.