Kim Clijsters krijgt net als rist Amerikaanse speelsters officieel wildcard voor US Open

Door haar deelname aan World Team Tennis is Kim Clijsters al een tijdje in de VS. Zo kent ze geen reisproblemen met het oog op de US Open. Ze is nu ook helemaal zeker dat ze in New York op de hoofdtabel zal staan. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven.

De US Open deelt vandaag in totaal aan negen speelsters wildcards uit voor de hoofdtabel van het enkeltoernooi. Acht van hen zijn allemaal Amerikaanse speelsters. De resterende wildcard gaat naar Kim Clijsters. Dat toont nog eens aan dat Clijsters bij de organisatie van de US Open in de bovenste schuif ligt. Dat is ook niet moeilijk, want ze wist het toernooi al driemaal op haar naam te schrijven. In 2005, 2009 en 2010 was ze de beste op Flusing Meadows. US Open announces wildcards to 3x champion and former No.1 Kim Clijsters and Americans Usue Arconada, CiCi Bellis, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery and Whitney Osuigwe. — WTA Insider (@WTA_insider) August 6, 2020 De US Open wordt haar eerste grandslamtoernooi sinds ze de 'Kimback' aankondigde. De andere wildcards gaan naar Arconada, Bellis, Di Lorenzo, Dolehide, Li, Montgomery en Osuigwe.