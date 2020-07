Geen Rafael Nadal op de US Open? Spanjaard zal aan een ander toernooi deelnemen

Slecht nieuws voor de fans van Rafael Nadal, want de kans lijkt klein dat de Spanjaard zal deelnemen aan de US Open. De Spanjaar zou namelijk deelnemen aan het toernooit van Madrid, een toernooi dat een dag na de US Open al van start gaat.

Eerder gaf Toni Nadal, de ex-coach en nonkel van Rafael Nadal, al aan dat de tennissers dit seizoen keuzes zullen moeten maken, omdat veel toernooien dicht bij elkaar liggen. U kan het HIER nog eens teruglezen.



Rafael Nadal heeft ondertussen op Twitter bevestigd dat hij zal deelnemen aan het tennistoernooi van Madrid. Aangezien het toernooi een dag na de finale van de US Open zal beginnen, lijkt de kans dus klein dat de Spanjaard te zien zal zijn tijdens de Amerikaanse grandslam. Así es Feli. Nos vemos en septiembre en Madrid 👋🏻💪🏻👍🏻🎾

Mientras tanto que todo vaya bien! 😷 https://t.co/wMP0rKaumE — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 7, 2020