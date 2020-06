Volgende topper die ontbreekt op US Open? "Kalender onhaalbaar"

Voor tennissers wordt het net zoals voor wielrenners een druk najaar. Met de US Open, Roland Garros en de tennistoernooien van Rome en Madrid, lijkt het ook voor de tennissers een kwestie van keuzes maken.

Dat zegt ook Toni Nadal, ex-coach en nonkel van Rafael Nadal. Volgens hem zal het voor de oudere spelers én voor de topspelers bijna onmogelijk zijn om die vier toernooien te spelen. "Rafa vindt de kalender een beetje lelijk omdat hij onhaalbaar is voor de oudere atleten. Op 6 weken tijd worden er twee grote ATP-toernooien gespeeld en 2 grandslams... dat is onhaalbaar voor de topspelers en oudere spelers", voegt hij toe.

De oudere spelers recupereren minder snel dan de jongere. Maar daar komt nog eens bij dat de topspelers in die toernooien waarschijnlijk verder zullen geraken. Wat neerkomt op nog minder recuperatie op het volgende toernooi. Daarom wist Toni Nadal te zeggen dat zijn neef twijfelt om af te zakken naar New York. "Hij twijfeld om naar Amerika te gaan. Rafa won vorig jaar in Rome, Madrid en Parijs. Het is belangrijker om die titels te verdedigen", besluit nonkel Nadal.