Ook na excuses blijft Dominic Thiem demonstratietoernooien spelen, volgende tegenstander is David Goffin

Dominic Thiem heeft zich geëxcuseerd voor zijn deelname aan de Adria Tour en voor het gedrag van de spelers daar. Dat lijkt het juiste om te doen. Opvallend is wel dat Thiem gewoon volop blijft meedoen aan niet-officiële toernooien.

Lees HIER nog eens het artikel over de excuses van Thiem. De Oostenrijker deed mee aan het eerste Adria Tour-toernooi in Belgrado en won dat overigens. Nadien speelde hij drie demonstratiematchen in Wenen en kwam hij ook al in actie in Nice op de Ultimate Tennis Showdown.

GEEN PUBLIEK IN NICE

Opmerkelijk is dat hij na zijn excuses voor zijn passage op de Adria Tour ook blijft verder tennissen. De volgende match op de Ultimate Tennis Showdown komt er alweer aan met een duel tegen... David Goffin. In Nice worden er wel coronamaatregelen in acht genomen en is er geen publiek aanwezig.

In principe is het ook nog de bedoeling dat Thiem aan zijn eigen evenement in Kitzbühel en aan een toernooi in Berlijn gaat meedoen. Voor alle duidelijkheid: de Australian Open-finalist heeft tot dusver telkens negatief getest op het coronavirus.