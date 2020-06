Dominic Thiem voelt zich schuldig: "We waren te optimistisch"

De voorbije weken had Novak Djokovic enkele tennistoernooien georganiseerd, maar het is uitgedraaid op een drama. Enkele toptennissers zijn nu namelijk besmet met het coronavirus.

Onder meer Novak Djokovic zelf en Grigor Dimitrov zijn besmet met het coronavirus. Dominic Thiem, een Oostenrijker en de nummer 3 van de wereld, is niet besmet, maar voelt zich wel schuldig door de gebeurtenissen.

"Ik was enorm geschrokken toen ik het nieuws hoorde. Ons gedrag was fout en het spijt mij. We waren te optimistisch. Ik heb zelf al 5 keer een test gedaan, maar het resultaat was altijd negatief. Ik wens iedereen die besmet is met het virus een spoedig herstel", aldus Thiem op Instagram.