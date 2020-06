Opbrengsten lopen op richting de 15 miljoen bij crowdfunding van Rafael Nadal en zijn landgenoot

Rafael Nadal heeft de boodschap van deze coronacrisis goed begrepen: instellingen die instaan voor medische bijstand moeten nu meer dan ooit ondersteund worden. Daarom ook dat de tennisspeler samen met zijn landgenoot Pau Gasol geld inzamelt voor het Rode Kruis.

Eind april kwam de actie van de Spaanse tennisser en basketbalspeler aan het licht. Lees HIER nog eens het artikel van toen. De crowdfunding schoot als een raket uit de grond, want de opbrengsten bedroegen toen al zo'n twaalf miljoen euro.

Ondertussen zijn we alweer meer dan een maand verder en zijn de opbrengsten mooi verder opgelopen. Het in totaal ingezamelde bedrag staat inmiddels op meer dan veertien miljoen euro. Het initiële doel, elf miljoen euro inzamelen, is zo al ruimschoots overstegen.

VLAM AANGESTOKEN

Het geld zal bij het Rode Kruis zeker goed besteed worden. "Ik denk dat we iets heel moois bereikt hebben", zei Nadal tijdens een Instagram Live aan zijn maatje Gasol. "Jij en ik hebben de vlam aangestoken, maar de reactie van onze vrienden en bekenden is echt spectaculair te noemen."