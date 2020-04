Rafael Nadal zet samen met bekende basketbalspeler en kranten prachtige actie op in strijd tegen corona

Rafael Nadal heeft nog maar eens laten zien hoezeer het leed in de wereld veroorzaakt door het coronavirus hem raakt. In zijn thuisland Spanje heeft het dan ook schrijnende toestanden veroorzaakt. Met een nieuwe actie hoopt hij geld in te zamelen in de strijd tegen corona.

Het initiatief gaat uit van zowel Rafael Nadal als de basketbalspeler Pau Gasol. Een maand geleden bundelden zij al de krachten om 12 miljoen dollar in te zamelen. Dat geld is integraal naar het Rode Kruis gegaan, om zo het coronavirus beter te bekampen. Deze keer hebben Nadal en zijn landgenoot de vier grootste sportkranten in Spanje weten te overtuigen om vandaag één dezelfde editie uit te brengen. De opbrengst van deze gemeenschappelijke actie gaat uiteraard ook integraal naar het gevecht tegen corona.