Norman gaf het al aan en nu ook bevestiging vanuit Amerika over beslissingsmoment over US Open

De US Open moet het eerst volgende grandslamtoernooi worden dat deel uitmaakt van het tennisseizoen. Al is het nog koffiedik kijken of er wel degelijk op Flushing Meadows gespeeld gaat worden. Binnen enkele weken valt de beslissing.

In onze exclusieve babbel met Dick Norman had deze al verklapt dat er binnen drie weken duidelijkheid ging komen over de US Open. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Dat bevestigt nu ook Stacy Allaster van de Amerikaanse tennisfederatie. "Midden of eind juni moeten we de knoop doorhakken. We werken hard aan allerlei scenario's. We bestuderen welke maatregelen er genomen moeten worden als het toernooi doorgaat."

Dat kan gaan van dagelijkse temperatuurmetingen voor de spelers en speelsters tot een beperkte entourage die toegang krijgt tot het complex en het sluiten van de kleedkamers. De aanwezigheid van publiek zal waarschijnlijk niet toegelaten zijn.

CHARTERVLUCHTEN

"We overwegen chartervluchten in te leggen om spelers uit Europa, Zuid-Amerika en Azië samen over te vliegen", laat Allaster ook weten. "Hier in New York zouden ze dan ook samen gehuisvest worden." De US Open zou van start moeten gaan op 24 augustus.