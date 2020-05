Dick Norman onthult doorslaggevend moment voor US Open en schrapt continentale piste voor European Open

Bij verschillende toernooien is het afwachten of er georganiseerd gaat kunnen worden of niet. In de eerste plaats gaat de aandacht naar de grote events. Naar de eerstvolgende Grand Slam bijvoorbeeld. Dat moet de US Open worden en daar volgt weldra nieuws over.

Het is in eerste instantie voor het tennis te hopen dat de grenzen van verschillende landen stilaan weer open gaan. "Vanaf 15 juni kan er opnieuw gevlogen worden via Brussels Airlines. Dat er intercontinentale vluchten vertrekken, is toch een beetje een voorwaarde om een internationaal toernooi te organiseren", merkt ook Dick Norman op.

De ex-speler verklapt aan Tenniskrant een nieuwtje met het oog op het Amerikaanse hardcourtseizoen. "Binnen drie weken gaat er meer duidelijkheid komen over de US Open. Dan zullen ze beslissen of het doorgaat en hoe. Dat is toch een belangrijke Grand Slam en andere toernooien hangen daar ook vanaf. Cincinnatti is bijvoorbeeld een belangrijk toernooi dat afhangt van de US Open."

Het ziet er allemaal wel goed uit

Johan Van Herck ziet de US Open niet meteen plaatsvinden. Zijn mening kunt u HIER nog eens lezen. Dick Norman is, gelet op de ontwikkelingen voor de reismogelijkheden, een stuk positiever over een eventuele herstart. "Het ziet er allemaal wel goed uit. Als het toerisme op gang kan komen, zal het tennisseizoen dat ook kunnen doen."

In dat geval kan Norman ook zijn eigen toernooi in Antwerpen mogelijk nog organiseren. Dat zal dan ook met spelers uit de verschillende werelddelen zijn. Niet met enkel spelers uit België of Europa, zoals onlangs geopperd werd. "De ATP gaat sowieso maar starten als er internationaal gespeeld kan worden", aldus de toernooidirecteur van de European Open.