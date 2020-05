Johan Van Herck pessimistisch over US Open: "Broeihaard zit in VS"

Johan Van Herck hoopt dat er snel opnieuw internationale wedstrijden gespeeld kunnen worden. Maar de Fed Cup en Davis Cup-kapitein is eerder pessimistisch over het doorgaan van de US Open, het eerste grandslamtoernooi na de coronalockdown.

"We zijn blij dat we opnieuw mogen tennissen", zegt Van Herck bij Sporza. "Maar wedstrijden spelen willen we ook allemaal en die onzekerheid is lastig. De US Open? Ik vrees ervoor. Het is nog enkele maanden maar de broeihaard van het virus zit nu in de VS", zegt Van Herck.

"Eerst nationale wedstrijden spelen"

Dat internationale wedstrijden moeilijk liggen, snapt Van Herck heel goed. "Het zou al goed zijn mochten we nationale wedstrijden spelen. Ik heb het gevoel dat er nog nooit zoveel getennist is, maar al het sociale eromheen is er niet", jammert hij.