Wawrinka demonstreert nog ander talent met ene hilarische post na de andere én lonkt naar de Spelen (met Federer?)

In deze dagen is er al wat meer creativiteit nodig om onszelf doorheen de dag te loodsen. Gelukkig heeft Stanislas Wawrinka dat met hopen. Een blik op de Instagrampagina van de Zwitser leert dat hij zich kostelijk amuseert met Photoshop en dat nog goed doet ook.

Op één van de foto's is Wawrinka tien keer te zijn en is hij aan het gamen, tv aan het kijken of aan het slapen. Voorbije zaterdag vierde Stan the Man zijn 35ste verjaardag en al helemaal hilarisch was het filmpje dat hij daarover postte.

Eerst zat hij maar wat alleen aan een tafel te wachten, maar dan neemt het filmpje een vrolijke wending: plots is er wel gezelschap: zes andere Stan Wawrinka's. Gewoon een grappige foto delen kan ook al eens leuk zijn. Zo lijkt Wawrinka op een bepaald moment een date te houden met een... witte beer.

Ook nog een foto die opvalt: eentje van hem met Federer nadat ze samen in 2008 op de Olympische Spelen van Peking het goud veroverden in het dubbelspel. "See you in 2021". Trekken Wawrinka en Federer volgend jaar samen naar Tokio om die prestatie van weleer nog eens te herhalen?