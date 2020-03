🎥 Tennis kijken in coronatijden: Beklijvende driesetter tussen Henin en Clijsters in Australian Open-finale van 2004

Voor uw televiescherm kruipen om naar live tennis te kijken, zit er nu even niet in. Daarom schotelen we u geregeld videofragmenten voor van memorabele wedstrijden uit het verleden. We nemen u mee naar 2004, toen twee Belgische speelsters hoge toppen scheerden.

Dat waren uiteraard Justine Henin en Kim Clijsters, die toen schitterden aan de top van het tennisfirmament. In de Australian Open van 2004, de eerste Grand Slam van het jaar, schopten ze het allebei tot de finale. Henin had al twee Grand Slams gewonnen, onder andere de US Open van 2003. Clijsters zocht nog naar haar eerste eindzege op een Grand Slam, maar was wel al twee keer de beste geweest op de Masters.

De finales in grandslamtoernooien tussen beide Belgische kleppers waren niet altijd even spannend, maar dat was wel het geval in Melbourne in 2004. Ze maakten er een beklijvende driesetter van. Bekijk de partij hieronder nog een keertje helemaal en kom te weten wie toen met de trofee mocht pronken.