🎥 Nadal stuurt boodschap de wereld in voor zijn volgers: "We tonen dat we allemaal één zijn"

Zondag deed Novak Djokovic een oproep om allemaal thuis te blijven (lees HIER), maandagochtend was het de beurt aan Rafael Nadal.

De Spanjaard probeerde onder meer het positieve te zien in deze vervelende tijden. “We tonen dat we allemaal één zijn”, vertelde hij onder meer. Rafa sloot af met: “Hopelijk tot snel!”

All class 👏



🇪🇸 Rafa Nadal with a message to his fellow countrymen & women ❤️



🎥: @RafaelNadal pic.twitter.com/eWmZaeidol