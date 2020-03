Ook Novak Djokovic roept op om thuis te blijven: "We zullen sterker zijn en meer verenigd"

In je eigen huis blijven is de beste manier om het coronavirus tegen te gaan. Verschillende sporters hebben er al toe opgeroepen en dat doet nu ook Novak Djokovic. De nummer één van de wereld in het mannentennis ziet er ook een kans in om nuttige dingen te doen die anders niet aan bod komen.

"Dit is de tijd voor ons allen om een eenheid te vormen. Laten we echt proberen om er quality time bij onze familie thuis van te maken, van de kleine dingen in het leven te genieten. Dit is een geweldige opportuniteit om dat te doen", beweert de Servische tennisspeler op sociale media. "Door thuis te zijn zullen we hopelijk niet alleen helpen om de verspreiding van dit virus te vertragen, maar het geeft ons ook de kans om echt aandacht te hebben voor bepaalde emoties en onbewustheden die onderdrukt waren", vervolgt Djokovic. 🙏🏼❤️ #stayhome #staysafe #staystrong pic.twitter.com/CjS5couRhd — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 22, 2020 Afsluiten doet hij met een enorm hoopvolle boodschap. "Het zijn uitdagende tijden voor iedereen. Ik steun jullie en bid voor jullie. We zijn allen één. We leven in dezelfde wereld. We zullen sterker zijn en meer verenigd, daar ben ik zeker van."