🎥 Djokovic verspilt geen energie in Dubai en heeft hele mooie woorden veil voor Sharapova

Djokovic gunde de Duitser amper vier spelletjes. Het werd 6-3 en 6-1. In de kwartfinale neemt Nole het donderdag op tegen Karen Khachanov.

Na afloop van zijn 1/8e finale had de Serviër heel wat mooie woorden veil voor Maria Sharapova, die woensdag haar afscheid aankondigde. (lees HIER).

Hij loofde onder meer haar vechtersmentaliteit en vroeg om een applaus voor de Russin. Het is geen geheim dat de twee goed met elkaar kunnen opschieten.

Class from @DjokerNole 👏



The World No.1 pays tribute to @MariaSharapova.



🎥: @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/ddoLThIVDD