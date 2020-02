Vijfvoudig grand slamwinnares Maria Sharapova stopt op 32-jarige leeftijd met tennissen

"Tennis, ik zeg u vaarwel." Met die woorden kondigde Maria Sharapova aan dat ze per direct stopt met tennissen.

Maria Sharapova kondigde haar afscheid van het professionele tennis aan in het tijdschrijft Vanity Fair. Dit was haar boodschap:

"Hoe laat je het enige leven dat je gekend hebt achter je? Hoe wandel je weg van de courts waar je al op traint sinds je een jong meisje was, van het spel dat je zo graag speelt -dat tranen maar ook vreugde bracht-, van de sport waar je een familie hebt gevonden en fans die al 28 jaar achter je staan? Dit is nieuw voor me, dus vergeef me. Tennis - ik zeg u vaarwel."

Maria Sharapova won in haar carrière vijf grand slams. Haar eerste was Wimbledon, dat ze in 2004 op 17-jarige leeftijd achter haar naam schreef. Roland Garros won ze twee keer, in 2012 en 2014. Dat was ook haar laatste grand slamzege.