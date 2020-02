Ons-believable: Eerste reekshoofd Halep overleeft drie matchpunten tegen Jabeur en wacht nu op Mertens-killer

Het eerste reekshoofd werd in de eerste set van het kastje naar de muur gespeeld door de nummer 45 van de wereld: het werd 1-6.

De Roemeense zette orde op zaken in set twee door met 6-2 te winnen, en kwam 4-1 voor in set twee. De wedstrijd kantelde opnieuw en Jabeur mocht bij 4-5 zelfs serveren voor de wedstrijd. Halep dwong toch nog een tiebreak af.

Daarin redde de Tunesische drie matchballen, waarna ze zelf mocht serveren voor de wedstrijd. Ditmaal redde Halep, waarna ze doorstootte naar 9-7 en de kwartfinale.

In die kwartfinale neemt ze het op tegen Aryna Sabalenka die eerder op de avond te sterk bleek voor Elise Mertens (lees HIER)



Ons Jabeur plays perfect tennis to take the first set 61 over Simona Halep. Had all the answers and came up with some clutch serves when she needed them to keep Halep at bay. #DDFTennis pic.twitter.com/RCtXUeUIv5