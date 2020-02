Na Clijsters nu ook Elise Mertens uitgeschakeld in Dubai: dubbelpartner te sterk in enkelspel

Alle Belgische tennisspeelsters zijn uitgeschakeld in Dubai. Ook Elise Mertens heeft een eindstation bereikt: de achtste finales. Mertens had eerder wel de Chinese Wang geklopt, maar stuitte op een zekere Aryna Sabalenka.

Dat is uiteraard geen onbekende. De Wit-Russische vormt doorheen het seizoen een dubbelduo met Mertens. In het enkelspel is Sabalenka het zevende reekshoofd in Dubai. Mertens hield wel gelijke tred in het eerste deel van de openingsset, maar nadien slaagde het nummer dertien van de wereld er in om een kloofje te slaan. Mertens kon het niet meer tijdig rechtzetten.

KANSEN ONBENUT

Sabalenka ging gewoon door op haar elan en won de eerste drie spelletjes in de tweede set. Zo stond Mertens met de rug tegen de muur. De Belgische knokte wel nog terug naar 3-2. Twee kansen om er 3-3 van te maken bleven onbenut, het werd 4-2.

Aan het eind van de set waren er ook nog eens twee mogelijkheden om toch opnieuw terug te breaken. Ook deze momenten kon Mertens niet grijpen. Sabalenka slaagde erin om het nog in hetzelfde game af te maken: 6-4 en 6-3.