Roger Federer na nieuwe bijzonder straffe comeback: "Ik geloof in mirakels"

In de Australian Open zorgde Roger Federer nogmaals voor een formidabele Houdini-act. De Zwitser versloeg Tennys Sandgren na vijf bloedstollende sets en staat in de halve finales.

De fans in Melbourne kregen opnieuw heel wat spektakel te zien dankzij Roger Federer (HIER leest u er meer over). De Zwitser reageerde na afloop bijzonder opgetogen: "Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik het geflikt heb."

"Sandgren speelde de perfecte match en was ook de betere speler. Ik had last van mijn lies, maar ik bleef er wel echt in geloven. In tennis zijn mirakels zeker mogelijk, je weet nooit wat er in het hoofd van je tegenspeler aan het gebeuren is. Ik bleef erin geloven en dat loonde ook." De tegenstander van Federer wordt Novak Djokovic of Milos Raonic.