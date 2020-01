Mirakelman Roger Federer pakt uit met een geniale Houdini-act en staat in de halve finale van de Australian Open

Wat een fantastische wedstrijd kregen de tennisfans opnieuw te zien van Roger Federer op de Australian Open. De 38-jarige Zwitser wist liefst zeven matchpunten te overleven en staat in de halve finale van het grandslamtoernooi.

Tegenstander in de kwartfinale was de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-100) die bezig is aan een formidabel toernooi. Federer (ATP-3) begon prima, speelde dominant en haalde na een half uurtje de eerste set met 3-6 binnen. Toen sloeg het wel om want Sandgren schakelde een versnelling hoger en vooral de opslag van de Amerikaan was bij momenten impressionant. Sandgren haalde een heel hoog niveau en knokte zich naar een 2-1 voorsprong in sets. Federer had intussen assistentie van de dokter nodig met een liesblessure.

Houdini-act van het hoogste niveau

In set vier leek Roger Federer dan toch te breken. Tennys Sandgren kreeg liefst zeven kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Federer overleefde telkens en trok in de tiebreak met 8-10 de set naar zich toe.

In de laatste set haalde de Zwitser zijn allerbeste tennis nog eens boven en na een kleine 40 minuten won hij de slotset met 3-6. In de halve finale neemt Federer het op tegen Novak Djokovic of Milos Raonic.