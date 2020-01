Finale avant la lettre: Djokovic - Federer is eerste halve finale op Australian Open

De eerste halve finale in de Australian Open wordt er een om van te smullen. Na de marathonmatch van Roger Federer schaarde ook Novak Djokovic zich bij de laatste vier.

Roger Federer redde maar liefst zeven matchballen tegen Sandgren en gaf na de aan dat hij in mirakels gelooft (zijn reactie leest u hier). In de halve finale zal hij zijn strafste tennis moeten bovenhalen, want daarin neemt hij het op tegen Novak Djokovic.

De Servische nummer 2 van de wereld rekende in zijn kwartfinale af met Milos Raonic. Na 2 uur en 50 minuten stond de 4-6, 3-6 en 6-7 (1/7) op het scorebord in Melbourne. Op donderdag 30 januari beslissen Federer en Djokovic wie er de finale mag spelen.

Bij de vrouwen is de eerste halve finale ook al bekend. Kenin rekende af met Jabeur. De Amerikaanse neemt het in de halve eindstrijd op tegen thuisspeelster Barty, die Kvitova naar huis stuurde.