Ashleigh Barty schakelt revelatie Elena Rybakina uit, Kvitova en Sakkari ook door

In de Australian Open speelden donderdagnacht al heel wat toppers hun wedstrijd in de derde ronde. Topfavoriete en thuisspeelster Ashleigh Barty kwam in actie en verder speelden ook Madison Keys en Petra Kvitova hun wedstrijd.

De verrassing uit de derde ronde kwam uiteraard uit de wedstrijd tussen Serena Williams en Qiang Wang (HIER leest u daar alles over). De Australische Ashleigh Barty (WTA-1) kende weinig problemen met Elena Rybakina (WTA-26). Hoewel er een spannende partij werd verwacht was Barty toch nog een maatje te groot voor de Kazachse revelatie. Met 6-3 en 6-2 zat de partij er snel op. Verder won de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8) zonder al te veel moeite van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA-28) met 1-6 en 2-6 en schakelde de verrassende Griekse Maria Sakkari (WTA-23) de Amerikaanse Madison Keys (WTA-11) uit met 4-6 en 4-6. Eerste duels vierde ronde Australian Open dames Ashleigh Barty-Alison Riske/Julia Görges Maria Sakkari-Petra Kvitova Ons Jabeur-Qiang Wang