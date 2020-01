Serena Williams maakt te veel fouten en ligt nu al uit de Australian Open

Een verrassing van formaat op de Australian Open. Topfavoriete Serena Williams moet het eerste grandslamtoernooi van het jaar al in de derde ronde verlaten.

Makkelijk beloofde het voor de 38-jarige Amerikaanse Serena Williams (WTA-9) zeker niet te worden tegen de Chinese Qiang Wang (WTA-29). Wang schakelde eerder al de Françaises Pauline Parmentier en Fiona Ferro uit zonder setverlies en kon dus met vertrouwen toeleven naar de partij.

Williams kende een moeilijke partij. De opslag werkte niet zoals anders en de breakkansen die er waren werden niet verzilverd. Williams kreeg er 6, maar kon slechts 1 keer toeslaan. Na een eerste set die met 6-4 door Wang gewonnen werd, leek de motor van Williams wel even aan te slaan in een sterke tiebreak in de tweede set 6-7 (2/7). Toch mocht het niet baten want Wang raakte in de derde en laatste set door de opslag van Williams en het lukte de Amerikaanse niet om dat nog ongedaan te maken. Zo moet nu ook de tweede van de zussen Williams naar huis. Wang stoot door en neemt het in de volgende ronde op tegen de Tunesische verrassing Ons Jabeur (WTA-78).