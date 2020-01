Djokovic stoot door na een lastige partij, Dimitrov en Tsitsipas mogen zich ook opmaken voor de tweede ronde

Op de eerste Australian Open-nacht kwamen met Serena Williams, Roger Federer en Novak Djokovic enkele kleppers in actie. Allemaal wisten ze zich zonder al te veel problemen te plaatsen voor de volgende ronde van het eerste grandslam-toernooi van het jaar.

Novak Djokovic (ATP-2) sloot de eerste dag van de Australian Open af met een partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-37). Geen makkelijke klus voor de Serviër want Struff triomfeerde in de ATP-Cup nog tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime.

De eerste set zag er in elk geval erg veelbelovend uit, Djokovic moest werken voor ieder spelletje en gaf zelfs een 5-2 voorsprong uit handen waarna het tot een tiebreak kwam. Daarin was het nummer twee van de wereld met 7-5 de beste. In de tweede set ging het met 6-2 vlotter voor Djoko, maar Struff reageerde een set later door die zelf met 6-2 binnen te halen. Djokovic stelde uiteindelijk wel orde op zaken en pakte de laatste set na iets meer dan 20 minuten met 6-1.

Hoe Federer (HIER) en Williams (HIER) het deden kan u nog eens herbekijken.

Dimitrov en Tsitsipas vlot door

Naast Djokovic kwamen ook Grigor Dimitrov (ATP-20) en Stefanos Tsitsipas (ATP-6) nog in actie. Dimitrov liet zich tegen Juan Ignacio Londero (ATP-52) eventjes verrassen (6-4 in set 1), maar stelde nadien orde op zaken met 2-6, 0-6 en 4-6.

Voor Tsitsipas ging het ook erg vlot tegen de Italiaan Salvatore Caruso (ATP-95). De Italiaan had eigenlijk nauwelijks iets in te bregen en verloor na anderhalf uur tennis met 6-0, 6-2 en 6-3. De Oostenrijker Philipp Kohlschreiber (ATP-79) wacht in de volgende ronde.