Serena Williams bevestigt meteen favorietenstatus met extreem korte wedstrijd tegen Potapova

Serena Williams is uitstekend aan haar 19e Australian Open begonnen. De Amerikaanse rekende eenvoudig af met Anastasia Potapova in twee sets.

Serena Williams (WTA-9) bereidde zich met de toernooizege in het Nieuw-Zeelandse Auckland uitstekend voor op de start van de Australian Open. De Amerikaanse nam het in de eerste ronde op tegen de 18-jarige Anastasia Potapova (WTA-90) en haalde het na 58 minuten vlot met 0-6 en 3-6.

Woensdag neemt Williams het in de tweede ronde op tegen Tamara Zidansek (WTA-69) die ook vlot won van de Zuid-Koreaanse Na-Lae Han (WTA-177) met 6-3 en 6-3. Zidansek komt nu eerst ook nog met Marie Bouzkova in het dubbelspel in actie tegen Barbora Strycova en Su-Wei Hsieh. Serena Williams neemt niet deel aan het dubbelspel.