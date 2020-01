Voorlopig geen tennis op de Australian Open door slechte luchtkwaliteit en regen: Partij Steve Darcis gestaakt

Momenteel ligt de Australian Open stil. Dat komt door de giftige rook die boven de stad Melbourne hangt én een onverwachte regenbui.

De kwalificatiewedstrijden van de Australian Open werden al met een uur uitgesteld vannacht. Kimmer Coppejans kwam in actie en won zijn eerste wedstrijd (HIER leest u er meer over). Door de giftige rook die er is ontstaan door de hevige bosbranden van de voorbije maanden en de plotse regenval zijn er momenteel geen wedstrijden en trainingen meer. Het is wachten tot de competitie hervat kan worden.

Minder nieuws dus voor Steve Darcis die net aan zijn kwalificatiewedstrijd was begonnen tegen de Fransman Elliot Benchetrit. In de eerste set heeft de Luikenaar al meteen een 4-2 bonus op zak. Vanaf maandag begint normaal gezien het hoofdtoernooi met alle kleppers, het is nog afwachten of dat in betere omstandigheden kan.