Kimmer Coppejans begint goed en plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde op de Australian Open

David Goffin is al zeker van de hoofdtabel op de Australian Open en daar kunnen nog enkele landgenoten bijkomen. Kimmer Coppejans won zijn partij van de Italiaan Federico Gaio.

Een makkelijke wedstrijd beloofde het niet te worden voor Kimmer Coppejans (ATP-158) want de Italiaan Federico Gaio (ATP-150) staat enkele plaatsjes hoger op de wereldranglijst en heeft erg veel ervaring. Toch speelde Coppejans een prima partij.

In de eerste set dwong Gaio nog een tiebreak af, maar Coppejans won die eenvoudig. In de tweede set had de Italiaan niets meer te vertellen en ging die zowaar met 0-6 naar onze landgenoot. In de volgende ronde komt Coppejans de Canadees Brayden Schnur (ATP-103) tegen. Schnur versloeg in de eerste kwalificatieronde Sebastian Ofner (ATP-156) met 2-6, 6-3 en 6-4.