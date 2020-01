Colombiaanse topper in het dubbelspel Robert Farah test positief: "Het gaat om besmet vlees"

Slecht nieuws uit de tenniswereld want de Colombiaanse topper in het dubbelspel Robert Farah heeft bij een controle positief getest. Hij is betrapt op de anabole stof boldenon.

Nadat dinsdag het nieuws naar buiten kwam dat de Chileen Nicolas Jarry positief heeft getest bij een controle kwam er woensdag opnieuw slecht nieuws. De Colombiaanse topper in het dubbelspel Robert Farah moet al zeker de Australian Open aan zich laten voorbijgaan door een positieve test. Volgens de Colombiaan gaat het om besmet vlees: "De anabole stof boldenon is het gevolg van besmet vlees", vertelde 's werelds nummer één in het dubbelspel. Hij riskeert een schorsing van vier jaar. Vorig jaar won de Colombiaan met zijn landgenoot Juan Sebastian Cabal Wimbledon en de US Open. Cabal zal overigens wel deelnemen in Melbourne.